Veronica Ferres hat "Gott im Koma gespürt"

Eine Frau – viele Gesichter. Gestern präsentierte sich Veronica Ferres (sie spielte von 2002 bis 2004 "Jedermann" Peter Simonischek s Buhlschaft) mit Bubikopf-Perücke als Polizeiseelsorgerin im ZDF-Krimi "Lena Fauch und die Tochter des Amokläufers". Für Teil zwei steht sie derzeit vor der Kamera – einer Serie steht nichts mehr im Wege.

Eine ungewöhnliche Rolle für die schöne Blonde, an der sie scheinbar Gefallen findet. Ferres: "Eine herkömmliche Kommissarin hätt’ mich jetzt nicht so interessiert, aber Lena Fauch schon. Sie ist eine Frau, die an die Schweigepflicht gebunden ist und somit auch in Gewissenskonflikte kommt, weil sie vielleicht auch Täter schützen muss."