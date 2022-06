Verona Pooth schwärmt über ihren Franjo: "Die Liebe meines Lebens"

Pünktlich um 15 Uhr traf Verona Pooth bei strahlendem Sonnenschein in einer Kutsche vorm Wiener Stephansdom ein – am 10. September 2005 gab sie dort ganz romantisch im Karl-Lagerfeld-Brautkleid ihrem Franjo das kirchliche Ja-Wort. Hunderte Schaulustige jubelten dem Paar damals zu. Sogar die Hochzeitstauben durften bei dem Spektakel nicht fehlen, auch wenn die zuerst so gar nicht aus ihrem Käfig wollten.

Die Liebe der beiden hält noch immer, Verona (Ex-Frau von Dieter Bohlen) möchte jetzt sogar eine zweite Hochzeit. Im kommenden Jahr soll es so weit sein.

„Franjo hat mich nie enttäuscht und bringt mich auch heute immer wieder zum Lachen. Und deshalb wollen wir uns noch mal das Jawort geben“, meint sie.