Verliebt? Lewis Hamilton auf Tuchfühlung mit Model Zahra Elise

Formel-1-Star Lewis Hamilton ging am Wochenende auf Tuchfühlung mit Instagram-Model Zahra Elise. Der 34-Jähige wurde in Begleitung des Models gesehen, nachdem die beiden auf Kevin Harts 40. Geburtstagsfeier im TAO in Los Angeles gemeinsam die Korken knallen ließen.

Beziehungsgerüchte nach gemeinsamer Partynacht

Laut Dailymail bereiteten sich Hamilton, Elise und Freunde gemeinsam auf den Besuch einer Afterparty vor. Die Gruppe stieg bei einer Tankstelle aus, bei der Hamilton, ganz Gentleman, Elises Auto mit Benzin füllte.

Er half Instagram-Model Zahra Elise zudem tatkräftig dabei, ihren schwarzen Catsuit zurecht zu zupfen. In US-Medien kamen sogleich Gerüchte um eine neue Beziehung des Rennfahrers auf. Hamiltons Pressesprecher erklärte gegenüber dem britischen Blatt jedoch, dass die beiden lediglich befreundet seien.