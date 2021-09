Verliebt am Red Carpet: Jake Gyllenhaal zeigt endlich seine Freundin

Gyllenhaals Freundin ist von Berufs wegen Model. Die 25-jährige Französin steht aktuell bei Elite Model Management unter Vertrag. In der Vergangenheit hat sie unter anderem für Marken wie Levis und RM Williams gemodelt. Medienberichten zufolge ist Cadieu zudem als Studentin an der Columbia University in New York City eingeschrieben. Was sie studiert, sei aber unbekannt. Auf ihrem Instagram-Account beschäftigt sich die schöne Freundin des Hollywoodstars, die sich ihren Followern auch mal gerne ungeschminkt zeigt, mit Themen wie Mode, Kunst und Natur.