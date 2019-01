Verhaftet: Lionel Richies Sohn drohte mit Bombe am Flughafen

Gegenüber der Daily Mail bestätigte ein Sprecher der Metropolitan Police den Vorfall, aber ohne Richies Namen zu nennen: "Am Sonntag, dem 19. Januar, akzeptierte ein 24-Jähriger eine Abmahnung, weil er eine Falschmeldung über eine Bombe in Umlauf brachte, was einen Vorfall am Heathrow Terminal 5 nach sich zog."

Lionel Richie hat insgesamt drei Kinder: Die beiden Töchter Sofia und Nicole Richie sowie Sohn Miles.