"Vergewaltiger": Bill Cosbys Stern am Walk of Fame beschmiert

Ein Unbekannter hat kürzlich Bill Cosbys (81) Stern am Walk of Fame beschmiert und den US-Entertainer mit einem Graffito als "Serien-Vergewaltiger" bezeichnet. Die mit schwarzem Marker geschriebenen Worte seien von der Plakette in Hollywood entfernt worden, berichteten US-Medien unter Berufung auf die Polizei.