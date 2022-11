Veranlagung für Alzheimer: "Thor"-Star Chris Hemsworth nimmt sich eine Auszeit

Bei den Dreharbeiten zu seiner neuen Serie erhielt Marvel-Star Chris Hemsworth eine beunruhigende Diagnose. Für die neue National-Geographic-Dokumentarserie "Ohne Limits" auf Disney+ geht er der Frage nach, wie man das volle Potenzial des menschlichen Körpers ausschöpen und das unweigerliche Altern möglichst lange hinauszögern kann.

Und dabei wurden auch einige Tests mit ihm gemacht und bei einem kam heraus, dass der Hollywood-Beau eine Veranlagung zu Alzheimer hat. Er trägt zwei Kopien des Gens APOE4 in sich, vererbt von beiden Elternteilen.

"Ja, sie haben mein Blut genommen und einen Haufen Tests gemacht. Der Plan sah es vor, mir vor laufender Kamera alle Ergebnisse zu präsentieren und darüber zu sprechen, wie man dieses und jenes verbessern kann. Und Peter Attia, der in dieser Folge der Arzt für das Thema Langlebigkeit ist und einen großen Teil der Serie beaufsichtigt hat, rief Regisseur Darren Aronofsky an und sagte: ‚Ich will ihm das nicht vor laufender Kamera sagen. Wir müssen ein Gespräch unter vier Augen führen und herausfinden, ob er das überhaupt in der Serie haben will.‘ Es war ziemlich schockierend…", erzählt Hemsworth im Gespräch mit Vanity Fair.

Schon Hemsworths Großvater leidet an Alzheimer. "Ich habe ihn schon einige Jahre nicht mehr gesehen, aber meine anderen Familienmitglieder haben ihn gesehen und es gibt Tage, an denen er sehr fröhlich ist und einen umarmt. Aber meine Mutter hat mir gesagt, dass er einfach ein sehr freundlicher Typ ist. Ich bin mir nicht sicher, ob er sich noch an viel erinnert…"

Der Schauspieler entschied sich, seine Diagnose Teil der Serie bleiben zu lassen.

"Wenn das eine Motivation für die Leute ist, besser auf sich selbst aufzupassen und auch zu verstehen, dass es Schritte gibt, die man unternehmen kann, dann ist das fantastisch.‘ Meine Sorge war nur, dass ich es nicht manipulieren und überdramatisieren und es zu einer Art verrücktem Versuch machen wollte, Mitleid zu erzeugen oder was auch immer zur Unterhaltung."

Jetzt möchte er sich aber eine Auszeit nehmen, mehr Zeit mit der Familie verbringen.

"Seit wir die Serie beendet haben, kümmerte ich mich um die Dinge, für die ich bereits unterschrieben hatte. Wenn ich die Pressetour in dieser Woche beendet habe, fahre ich nach Hause und nehme mir eine ganze Weile frei, um einfach mal abzuschalten. Bei den Kindern sein, bei meiner Frau."

Ein kompletter Rückzug von Hollywood ist das aber nicht.