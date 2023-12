Vater von Metallica-Schlagzeuger Lars Ulrich gestorben

Der 1928 in der Kopenhagener Nachbarkommune Frederiksberg geborene Torben Ulrich war einst ein professioneller Tennisspieler gewesen. Er war bei allen vier Grand-Slam-Turnieren dabei, schaffte es in die Top 100 der Welt und spielte 102 Davis-Cup-Matches für Dänemark. Später widmete er sich der Kunst und Kultur. Auch die Musik spielte immer eine große Rolle in seinem Leben. "Als ich aufwuchs, spielte mein Dad viel Jazz – Coltrane, Miles, Dexter Gordon, Ornette Coleman", erzählte Lars Ulrich dem Classic Rock-Magazin - "und ein bisschen Rock – Hendrix, die Stones, die Doors."