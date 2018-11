Vanessa Mai: Intime Einblicke in ihre Flitterwochen

Am 6. Juni vergangenen Jahres hat Schlagerstar Vanessa Mai (26) still und heimlich ihren Manager Andreas Ferber (34) auf Mallorca geheiratet (dazu mehr). In die Flitterwochen ist das Paar aber jetzt erst gejettet. Doch während ihre Hochzeit im kleinen Kreis unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand, gibt die Sängerin nun ungewöhnlich private Einblicke in ihren Liebes-Urlaub auf den Malediven.

Vanessa Mai holt Honeymoon nach

"Bislang hatten Andreas und ich dafür leider einfach keine Zeit gefunden, aber jetzt passte es perfekt. Zurück in Deutschland geht’s für mich direkt auf die Bühne der ' Mercedes Benz Arena' in Berlin – aber vermutlich so erholt wie nie zuvor!", erklärte Mai gegenüber RTL.