Vanessa Hudgens ist frisch verliebt

Hudgens war zuletzt acht Jahre lang mit dem Schauspieler Austin Butler in einer Beziehung - im Jänner 2020 folgte die Trennung. Im November des vergangenen Jahres machte Hudgens dann deutlich, wieder bereit für einen Partner zu sein. Gegenüber Entertainment Tonight gab sie an, was ihr in einer Beziehung wichtig ist.

"Ich habe das Gefühl, dass es am Ende des Tages nur darum geht, sich in grundsätzlichen Dingen einig zu sein und die gleichen Dinge zu wollen", so die Schauspielerin. "Ich bin wirklich nicht wählerisch. Ich weiß, was ich will und ich denke, wenn jemand kommt und mir all diese Dinge geben kann, dann ist es großartig. Es ist egal, ob er in der Öffentlichkeit steht oder nicht - lieber wäre mir nicht, aber wir werden sehen."