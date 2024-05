"Vampire Diaries"-Star Nina Dobrev nach Zweirad-Unfall im Spital

Dobrev, die in Bulgarien geboren wurde und in Kanada aufwuchs, ergänzte in einer Instagram-Story: "Mir geht es gut, aber ich habe eine lange Genesungszeit vor mir." Details zu ihrem Unfall nannte sie nicht. Sie sei sicher, dass "meine erste Fahrt auf dem Dirt-Bike auch meine letzte gewesen sein wird". Unter ihrem Post erhielt die Schauspielerin zahlreiche Genesungswünsche. Kollegin Claire Holt schrieb etwa: "Oh nein, das tut mir leid. Fühl dich schnell wieder besser!"