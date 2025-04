Schauspielstar Val Kilmer starb mit 65 Jahren an einer Lungenentzündung. Er hatte zuvor einen Kehlkopfkrebs überwunden. Die Trauer unter seinen Hollywood-Kollegen ist groß. Viele von ihnen richten via Instagram ihre letzten Worte an Kilmer und zollen dem "Top Gun"- und "Batman"-Star somit Tribut.

Josh Brolin: "Bis bald, Kumpel" Marvel-Star Josh Brolin war mit Kilmer eng befreundet, dementsprechend bestürzt zeigt er sich auf Instagram. "Bis bald, Kumpel. Ich werde dich vermissen", schreibt er zu einem gemeinsamen privaten Foto von sich und Kilmer. "Du warst ein kluger, herausfordernder, mutiger, überkreativer Knallböller. Davon gibt es nicht mehr viele." Und weiter: "Ich hoffe dich da oben im Himmel zu sehen, wenn ich irgendwann dort ankomme. Bis dahin, tolle Erinnerungen, schöne Gedanken."

Auch Momoa, Gad und Dobrev nehmen Abschied DC-Held Jason Momoa gedachte Kilmer in einer Instagram-Story, hielt sich aber mit vielen Worten zurück: Zu einem Foto des Schauspielers schrieb er lediglich "RIP" und unterstrich dies mit mehreren Gebetshänden-Emojis. Auch "Vampire Diaries-Star Nina Dobrev widmete eine Instagram-Story dem verstorbenen Star und postete neben einem Foto drei gebrochene Herzen. Schauspieler Josh Gad ("Die Schöne und das Biest") entschied sich, ähnlich wie Brolin, für einen emotionaleren Abschied: "Ruhe in Frieden, Val Kilmer. Danke, dass du so viele Filme meiner Kindheit definiert hast. Du warst wirklich eine Ikone." Das Foto, das Gad zum Text postete, zeigt Kilmer in seiner ikonischen "Top Gun"-Rolle.

Auch die ehemalige Erotikdarstellerin Sasha Grey meldete sich via "X" zu Wort und bezeichnete Kilmer als "absolute Legende". "Er spielte einige meiner Lieblingsfiguren in einigen meiner Lieblingsfilme aller Zeiten. Mein Beileid an seine Familie."

"Unvergängliche Spuren im Kino" Auch Kollegen hinter der Kamera zeigen sich von Kilmers Ableben bestürzt. So beispielsweise schrieb "Minions"-Drehbuchautor Brian Lynch auf Instagram: "Es gab niemanden wie Val Kilmer. Möge er in Frieden ruhen." Und Regisseur Michael Mann, der mit Kilmer bei "Heat" zusammenarbeitete, streute dem Verstorbenen in einem Statement für The Hollywood Reporter Rosen: "Während meiner Arbeit mit Val an 'Heat' habe ich immer wieder über die Bandbreite, die brillante Variabilität innerhalb der kraftvollen Strömung von Vals besessenem und zum Ausdruck gebrachten Charakter gestaunt. Nach so vielen Jahren, in denen Val gegen die Krankheit ankämpfte und seinen Geist bewahrte, ist dies eine ungeheuer traurige Nachricht."

Kilmer feierte seinen Durchbruch neben Tom Cruise im 1986er-Actionfilm "Top Gun", auch in der Fortsetzung aus 2022 war er zu sehen (es sollte sein letzter Kinoauftritt sein). Die offizielle "X"-Seite von "Top Gun" postete die Worte: "In Erinnerung an Val Kilmer, dessen unvergängliche Spuren im Kino Genres und Generationen überspannen. RIP Iceman."