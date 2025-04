"Top Gun"-Star Val Kilmer an Lungenentzündung gestorben

Der Schauspieler Val Kilmer ist laut einem Bericht der New York Times am Dienstag gestorben. Er wurde 65 Jahre alt. Laut seiner Tochter Mercedes Kilmer war die Ursache eine Lungenentzündung.

Bei ihrem Vater wurde 2014 Kehlkopfkrebs diagnostiziert, von dem er sich später erholt habe. Vor einigen Jahren musste sich Kilmer einer Chemotherapie und einem Luftröhrenschnitt unterziehen.

Zählte zu Hollywoods Topverdienern

Kilmer wurde am 31. Dezember 1959 in Los Angeles geboren. Er zählte in den 80er- und 90er-Jahren zu Hollywoods Topverdienern. Er wurde international bekannt für seine Rollen in den Filmen "The Doors", "Batman Forever" und "Top Gun".

