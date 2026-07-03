Uschi-Glas Sohn mit 50 verlobt: Ben Tewaag fand Liebe auf dem Jakobsweg

Auf Instagram feiert der 50-Jährige sein Liebesglück. „Find what you love & let kill you!“ - zu Deutsch: „Finde, was dich liebt, und lass dich töten“, schrieb er zu einem gemeinsamen Foto ( zu sehen hier ). Auf den ersten Blick ist ersichtlich, dass die beiden (zumindest optisch) gut zueinander passen.

Ben Tewaag hat sich verlobt. Der Sohn von Schauspielerin Uschi Glas lernte seine zukünftige Ehefrau Elena ausgerechnet während einer Pilgerreise auf dem Jakobsweg kennen.

Tewaag: „50 ist das richtige Alter, um zu heiraten“

Gegenüber der Zeitung Bild bestätigte Tewaag die Verlobung und gab bei der Gelegenheit Details über seine Partnerin preis.

„Ja, es stimmt, ich bin mit Elena verlobt“, erzählte der Realitystar. „Ich bin jetzt 50. Das ist das richtige Alter, um zu heiraten.“ Seine zukünftige Ehefrau beschrieb er als „heißblütige Italienerin mit sizilianischen Wurzeln“. Elena ist 41 Jahre alt, spricht sieben Sprachen und lebt in Spanien.

Wo und wann geheiratet werden soll, ist noch nicht bekannt. Kennengelernt hat sich das Paar auf dem Camino. Auf dem Jakobsweg hatte Tewaag bereits 2022 schon einmal gepilgert. Im vergangenen Jahr, entschied er, die Route von Saint-Jean-Pied-de-Port nach Santiago de Compostela ein weiteres Mal zu bestreiten. Bereits im September letzten Jahres schwärmte er gegenüber der Bild: „Der Jakobsweg ist pures Glück.“ Seine Vorahnung scheint sich bestätigt zu haben.