US5-Sänger Chris Watrin: "Boygroup-Zeit war psychischer Terror"

Chris ist Comeback nicht abgeneigt

Der ehemalige US5-Sänger studiert aktuell Elementare Musikpädagogik in Köln und leitet einen Chor von Menschen mit geistiger Behinderung. Außerdem plant Watrin mit seinem ehemaligen US5-Kollegin Izzy eine eigene Show.

Die Gruppe US5 gibt es seit 2009 nicht mehr. Trotz Krise wäre Chris einem Boyband-Comeback nicht vollkommen abgeneigt: "Die Voraussetzung dafür ist, dass wir erstmal wieder miteinander klarkommen und eine gute Beziehung aufbauen."

US5: Von "Backstreet Boys"-Gründer formiert

Im Jahr 2005 setzte sich Chris als 16-Jähriger in der RTL II Fernsehserie "Big in America" zusammen mit Michael "Mikel" Johnson (31) gegen 5000 männliche Bewerber durch. Der Gründer der Backstreet Boys und NSNC, Lou Pearlman (†62), brachte die beiden mit Jay Khan (36), Christopher Richard "Richie" Stringini (32) und Izzy Gallegos (35) zusammen. Gemeinsam wurden sie zur Boygroup US5 - und standen bereits mit ihrer ersten Single an der Spitze der deutschen Charts. 2009 löste sich die Boyband auf.

