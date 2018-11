US-Stars in Geberlaune zu Thanksgiving

Rapperin Nicki Minaj (35) verteilte in ihrer alten Nachbarschaft in Queens, New York, Truthähne. Wie auf den Twitter-Fotos der New Yorker Polizei zu sehen ist, warteten Fans bereits sehnsüchtig, als Minaj an der Seite ihrer Mutter Carol Maraj in South Jamaica in Queens ankam.

Rapperin verschenkte 500 Truthähne

Die Rapperin (35) verschenkte insgesamt 500 Truthähne an Menschen, die in ihrer alten Nachbarschaft in Queens wohnen.