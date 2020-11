US-Rapperin Cardi B zog Scheidungsantrag zurück

US-Rapperin Cardi B ("WAP") will ihrer Ehe mit dem Musiker Offset offenbar eine weitere Chance geben. Mitte September hatte die 28-Jährige nach drei Jahren Ehe die Scheidung eingereicht, nun zog sie den Antrag zurück, wie US-Medien am Montag berichteten. Laut Gerichtsunterlagen im Bezirk Fulton County (US-Staat Georgia) hat der zuständige Richter am Montag das Verfahren eingestellt.