US-Rapper und bekennender Kiffer Snoop Dogg will das Rauchen aufgeben

Fans des kalifornischen Rap-Superstars, der mit bürgerlichem Namen Calvin Broadus heißt, reagierten auf die Online-Posts skeptisch. Einige schrieben, der 52-Jährige scherze nur, andere spekulierten über ernsthafte Gesundheitsprobleme ihres Idols.

Snoop Doggs Ruhm geht auf die frühen 1990er-Jahre zurück. Damals stürmte der Musiker mit seinem von der Rap-Größe Dr. Dre produzierten Solo-Debütalbum "Doggystyle" die Hitparaden. Weltweit verkaufte Snoop Dogg Millionen Alben und landete unzählige Hits wie "Gin & Juice" und "Drop It Like It's Hot".