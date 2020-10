US-Musiker Gwen Stefani und Blake Shelton verlobt

US-Sängerin Gwen Stefani (51) und ihr Freund, Country-Star Blake Shelton (44), haben sich verlobt. Auf Instagram posteten beide am Dienstag ein Kuss-Foto des Paares, auf dem Stefani einen Ring am Finger vorzeigt. "Ja, bitte!", schrieb die frühere Frontfrau der Rockband No Doubt dazu. "Ich liebe dich. Ich habe ein JA gehört!", postete Shelton.