Ursula Strauss: Das große Fressen

„Wenn man mit Freunden und der Familie um den Tisch sitzt und wirklich Zeit füreinander hat, ist das nicht nur ein sinnlicher Genuss, sondern auch ein Kommunikationsprozess.“ Kochen können in der Familie Strauss alle. Bruder Peter ist der Grillweltmeister, Bruder Michi der Roastbeefking. Von der Waldviertler Oma stammt die „Stosuppe“, ein „Orme-Leit-Essen, das es bei uns immer noch am Koarfreitog und am Heil’gen Obnd gibt“, sagt Strauss und betont die Mundart.



Von der Mutter wünscht sich die Uschi am liebsten ein „dinst’s Rindfleisch“ mit Erdäpfel-Kroketten. Und im Duett wird „Der Mamapapastriezel“ von den Eltern auf den Tisch gezaubert. „Mein Vater hat unter anderem Bäcker gelernt und ist deshalb für das Formen des Striezels zuständig. Keiner formt den Zopf so schnell und elegant wie er. Für die Masse ist meine Mutter verantwortlich. Und ich muss sagen, anhand dieses Striezels sieht man, wie gut sich die beiden ergänzen.“ Wegen einer Mehlstauballergie musste der Vater umsatteln. „Er war Tischler, dann bei der EVN. Und er war Bürgermeister von Pöchlarn“, erzählt sie während des Spaziergangs zum Park. Die Mama war zu Hause bei den vier Kindern und arbeitete zwischendurch bei der Post. Gekocht wurde täglich.



In Omas und Mamas Töpfe schaute sie schon als Kind wahnsinnig gern. Obst von den eigenen Bäumen wurde eingekocht, frische Erdäpfel, Paradeiser, Fisolen oder Erbsen kamen aus dem Gemüsegarten. „Ich kann alles, außer den selbst ausgezogenen Apfelstrudel.“

Zwischen den Dreharbeiten zum neuen 90-Minuten-TV-Film von „Schnell ermittelt“, den Proben für den neuen Kinofilm von Götz Spielmann („Oktober, November“) und der Vorbereitung für die Programmreihe „Wachau in Echtzeit“, die Strauss kuratiert, bekocht sie Freunde und Familie. „Kochen ist für mich Entspannung. Kochen ist ein Akt der Liebe, der Rückbesinnung.“