Unterwegs mit Wilfried Scheutz

Auf Märkten ist der leidenschaftliche Hobbykoch am liebsten unterwegs. In seiner „Vereinsmeierei“, einem Künstlertreff in Pressbaum (NÖ), gibt es jeden Mittwoch ein Spezial-Frühstück. Von seinem Pfandl und den Tartes seiner Frau Marina schwärmen die Vereinsmitglieder. „Meine Mutter hat in Bad Goisern ein Wirtshaus gehabt. In der Kuchl hab’ ich meine Aufgaben gemacht“, erinnert sich Wilfried (62). „Sie ist am Herd gestanden und hat den ganzen Tag gesungen.“



Sein Großvater, ein Zimmermann, der sich mit Leib und Seele der „ Musi“ und der Leitung der örtlichen Volksmusik-Kapelle verschrieben hat, war sein Vorbild. „Alle musikalischen Früherinnerungen laufen über ihn“, sagt der Sänger, der 1972 mit „Ziwui, Ziwui“ bekannt wurde und ein Jahr später mit „Mary oh Mary“ einen Nummer-1-Hit landete.



„Ich war jeden Sonntag mit dem Großvater, der den Kirchenchor dirigiert hat, in der Evangelischen Kirche nur wegen der Musik. Von Gott hab’ ich nichts mit bekommen.“ In den 1960ern prägten ihn dann die wilden Klänge von „Colosseum“ und „Blood, Sweat and Tears“.



Dass auch sein Vater als Blasmusiker „heftig an Musik interessiert war“, ist Wilfried erst später draufgekommen. Nur ein paar Mal traf er ihn. „Der hat sich nicht um mich gekümmert. Er hat damals zwei Kinder gleichzeitig angebaut. Mein Halbbruder ist drei Monate älter als ich.“