Michael Niavarani: Der faule fleißige Mensch

Shakespeares

Shakespeare

Niavarani

Frank Günther

London

Wenn man den Humorin manchen Szenen verstehe, "sind sie auch die lustigsten. Es sind die spannendsten und aufregendsten Theaterstücke, die ich jemals gelesen habe. In Wahrheit istsogar ordinärer als ich".studierte die "besten" Übersetzungserklärungen (von). Er schaute sich BBC-Shakespeare-Verfilmungen und Aufführungen im Globe Theatre inan.

Dort faszinierte ihn die nackte Bühne mit den zwei Säulen. In St. Marx ließ er deshalb das Globe, auch mit Logen links und rechts der Bühne, nachbauen. Als Niavarani " Richard III." las, verliebte er sich vor allem in die beiden Figuren William Forrest, den er spielt, und Fredrick Dighton ( Bernhard Murg). "Die beiden sind die Komiker des Stücks. Die Dramaturgie bei uns richtet sich sehr nach dem Original, aber wir erzählen die Geschichte durch die Augen der zwei Rüpelfiguren." In seiner Komödie wird es Morde geben. Drei Huren. Einige Biere. Eine feuchte Pflaume. Und eine Liebeserklärung an die Freundschaft.

Privat ist der dreifache KURIER-ROMY-Preisträger "nicht anders als andere Leute". Zur Entspannung liest Niavarani Sachbücher. Da könne er von seinem Beruf am besten abschalten. "Weil sich eine Komödie über Quantenphysik nicht ausgehen wird." Zurzeit liest er ein Geschichtsbuch über das Elisabethanische Zeitalter, auf Englisch. Das beherrscht er so gut wie Deutsch. "Beim Roman ärgere ich mich, weil ich mich frage: a, warum ist mir das nicht eingefallen und b, warum kann ich nicht so gut schreiben." Auf der Bühne will er die Menschen zum Lachen bringen. "Ein ernstes Stück würde mich zu Tode langweilen. So berührend und ernst kann es gar nicht sein, dass mir kein Blödsinn einfallt."