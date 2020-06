Unterwegs mit Brigitte Kren

Über Spiritualität spricht die gebürtige Grazerin nicht so gern. „Wenn man das zu sehr zerredet, dann geht der Zauber weg. Entweder man hat es oder man hat es nicht. Ich rede nicht darüber.“ Sie hat ein Gspür für Menschen, ein Gspür für Ehrlichkeit und Unehrlichkeit. „Unsere Familie hat ein gutes Blut“, erzählt die Tochter eines Tunnelbauers bei der Landesregierung. Bevor sie mit ihren Eltern nach Linz übersiedelte, weil ihr Vater den Hallstätter Tunnel baute, wuchs sie in der Oststeiermark auf, wo sie die meiste Zeit bei ihrer Großmutter verbrachte. „Die Oma war eine gütige Frau. Eine weiße Hexe, weil sie so eine innere Weisheit gehabt hat. Sie war eine einfache Frau mit großer emotionaler Intelligenz, die aber immer das Richtige gesagt hat.“



Einen sechsten Sinn habe auch ihre Mutter. „Von meiner Mama hab’ ich mitgenommen, dass man sich selbst nicht so wichtig nimmt.“ Die große Selbstironie und das Nicht-Wehleidigsein erbte sie ebenfalls von ihrer 88-jährigen Mama, um die sie sich gerne in ihrer Freizeit kümmert. „Ich glaube, oft hinter die Fassade meines Gegenübers blicken zu können – Irrtümer inkludiert“, sagt Gitti und lacht. Falsche Leute mag sie nicht. Manchmal hält sie dann nicht hinterm Berg. „Ich bin ein g’rader Michl.“



Sie lebt für ihren Beruf. Zur Zeit dreht sie unter der Regie ihres Sohnes Marvin Kren (31) einen Horrorfilm in den Dolomiten. Stolz ist sie auf den bei der Viennale preisgekrönten Sohn, der vor seiner Regie-Ausbildung in Hamburg das Wirtschaftsstudium in Wien abschloss. Geld interessiert Brigitte Kren nur marginal. „Vielleicht, weil ich aus dem gemütlichen Mittelstand komme. Wenn man nicht verbissen ist, sondern loslassen kann, kommt alles auf einen zu. In meinem Leben ist alles einfach passiert.“



So auch am 11. 11. um 11 Uhr. An diesem Tag bekam sie vom ORF einen Anruf, ob sie bei Dancing Stars mitmachen wolle. „Ich hab’ insgeheim schon bei den vorhergehenden Staffeln gehofft, dass ich da einmal gefragt werde,“ sagt die leidenschaftliche Tänzerin. „Musik in Kombination mit Bewegung kommt mir gescheiter vor als Sporteln.“



Passiert sind ihr auch die großen Lieben. Mit 21 war es ein 47-jähriger Maler. „Das war die Gutruf-Zeit . Da sind sie alle gesessen, vom Zilk bis zum Qualtinger.“ Als ihr Freund Richard an Lungenkrebs starb, „ist eine Welt für mich zusammengebrochen“, erinnert sich Kren.

Freunde streuen ihr Rosen. „Die Gitti ist das rare Exemplar eines Ganzkörper-Herzens. So uneitel wie unbestechlich, so instinktsicher wie integer. Das Bezauberndste an ihr: die überragende menschliche Begabung, die sie auch nach Drehschluss niemals abschaltet. Ein tolles Weibsbild, authentisch und von natürlichem Anstand. Und sie hat so viel mehr drauf als ganze Generationen selbstverliebter Mitschwimmweltmeister.“, beschreibt sie Ex-Dancing Star Dieter Chmelar.