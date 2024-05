Unter Drogen gesetzt und missbraucht: Model erhebt Vorwürfe gegen Sean 'Diddy' Combs

Gegen US-Rapper Sean 'Diddy' Combs sind in den vergangenen Monaten Vorwürfe erhoben worden, bei denen es um sexuelle Gewalt geht. Produzent Rodney "Lil Rod" Jones, der mit Combs an dessen Grammy-nominierter Platte "The Love Album: Off the Grid" arbeitete, reichte im Februar Klage vor einem Bundesgericht in New York ein.