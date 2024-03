Unten ohne: Kirsten Stewarts provokantes Outfit bei "Love Lies Bleeding"-Premiere

Kein Wunder, dass sie für Schlagzeilen sorgte: Schauspielerin Kristen Stewart überraschte bei der Premiere des Films "Love Lies Bleeding" in Beverly Hills mit einem äußerst freizügigen Outfit.

Die 33-Jährige lenkte die Aufmerksamkeit auf sich, als sie in einem provokanten Ensemble den roten Teppich zierte. Der ehemalige "Twilight"-Star trug einen schwarzen Body von Chanel, der einem Hauch von Nichts glich, und kombinierte dazu hauchdünne Strümpfen und Heels mit hohen Absätzen.

"Love Lies Bleeding" ist ein neuer Spielfilm von Rose Glass. Der romantische Thriller ist in der Welt des Bodybuildings angesiedelt und handelt von einer Athletin, die sich in eine Fitnessstudio-Managerin mit kriminellem Familienhintergrund verliebt. Katy O’Brian und Kristen Stewart sind in den Hauptrollen zu sehen.