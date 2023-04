Ungleiches Paar: Kylie Jenner datet Timothée Chalamet

Sie ist ein Reality-Star und eine erfolgreiche Influencerin, er gehört zu den talentiertesten Nachwuchs-Schauspielern Hollywoods. So unterschiedlich ihre beruflichen Tätigkeiten, so gut scheinen sich Kylie Jenner und Timothée Chalamet trotzdem zu verstehen, denn wie diverse US-Medien berichten, wurden die beiden jetzt bei einem gemeinsamen Date gesichtet. Was Spekulationen um eine heimliche Romanze lautwerden lässt.

Heimliche Treffen zwischen Jenner und Chalamet

Jenner und Chalamet wurden am Freitag bei einem geheimen Date Rendezvou vor dem Hotspot Tito’s Tacos in Los Angeles gesichtet. Nach dem Besuch einer Kunstausstellung wartete der "Dune"-Star, der versuchte, mit einer Baseballmütze und einer Gesichtsmaske unerkannt zu bleiben, um von einem von Jenners Autos abgeholt zu werden. Einer der Sicherheitsleute des "Kardashians"-Stars sprang in Chalamets Wagen und fuhr hinter einem Auto her, in dem Kylie saß, bis die beiden das Lokal erreichten. Die Stars, die sich hinter getönten Scheiben versteckten, besorgten sich dann Tacos, die sie auf dem Rücksitz von Jenners SUV verspeisten.