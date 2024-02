Ungeschminkt: Erkennen Sie diesen bekannten Serien-Star?

Die heute 48-Jährige studierte an der Texas A&M University Kingsville, wo sie sich auch als Cheerleaderin betätigte und die sie mit einem Bachelor of Science in Kinesiology (Bewegungswissenschaften) abschloss. Durch einen Talentwettbewerb kam sie nach Los Angeles, wo sie 2000 eine kleinere Rolle in der Fernsehserie "Beverly Hills, 90210" bekam - was den Anfang ihrer Karriere in Hollywood markierte.