Ungeduld kostete Herzogin Meghan Traum-Rolle an Seite von Ashton Kutcher

Für ihre Beziehung mit dem britischen Prinzen Harry hatte die US-Amerikanerin Meghan Markle ihre Schauspielkarriere bekanntlich an den Nagel gehängt. Von 2011 bis 2017 spielte sie die Rolle der Rachel Zane in der Anwalts-Serie "Suits". Aufgrund ihrer Verlobung mit Harry verließ sie die Produktion nach der siebten Staffel. Bevor Meghan ihre "Suits"-Rolle ergattern konnte, hatte jahrelang hartnäckig versucht, in Hollywood Fuß zu fassen. Autor über Meghans Vorsprechen für Ashton-Kutcher-Film In ihrem ehemaligen Blog "The Tig" erinnerte sich Meghan, Monate nach ihrem ersten Treffen mit Prinz Harry, an ihre schwierigen Anfänge in der Branche und daran, dass sie damals Geldsorgen plagten. "Es ist noch nicht lange her (hüstel – vor etwa zehn Jahren – hüstel), dass ich nur 40 Dollar auf meinem Bankkonto hatte, kaum Vorsprechen hatte und mein Freundeskreis noch kleiner war", schrieb die heute 44-Jährige.

Um sich etwas dazuzuverdienen, nahm Meghan einst auch Gelegenheitsjobs an. Im Alter von 24 Jahren soll sie dann nach einigen kleinen Rollen die Chance bekommen haben, eine Nebenrolle an der Seite von Ashton Kutcher zu spielen. Biograf Sean Smith schreibt in seinem Buch "Meghan Misunderstood", dass Meghan damals kurz nach ihrem Uni-Abschluss wieder zu Hause in Los Angeles war und "ungeduldig darauf wartete, als richtige Schauspielerin durchzustarten".