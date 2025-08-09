Prinzessin Beatrices überraschendes Hollywood-Filmdebüt

Nicht nur Herzogin Meghan hat Erfahrung im Schauspielfach. Was vielleicht nicht alle wissen: Auch Prinzessin Beatrice, die am 8. August ihren 37. Geburtstag gefeiert hat, war schon einmal in einem Film zu sehen.

Prinzessin Beatrice wollte Kinostar werden

Als Mitglied der königlichen Familie wuchs die Tochter von Prinz Andrew und Sarah Ferguson in der Öffentlichkeit auf und verkehrt in High-Society-Kreisen, wodurch sie exklusive Kontakte genießt.

Heute ist sie zweifache Mutter und Schirmherrin zahlreicher Organisationen. In der Vergangenheit liebäugelte Beatrice aber bekanntlich mit einer Schauspielkarriere. Während ihres Studiums an der St. George's School in Ascot erreichte Beatrice brillierte sie in Schauspiel und Filmwissenschaften.