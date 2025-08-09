Prinzessin Beatrices überraschendes Hollywood-Filmdebüt
Nicht nur Herzogin Meghan hat Erfahrung im Schauspielfach. Was vielleicht nicht alle wissen: Auch Prinzessin Beatrice, die am 8. August ihren 37. Geburtstag gefeiert hat, war schon einmal in einem Film zu sehen.
Prinzessin Beatrice wollte Kinostar werden
Als Mitglied der königlichen Familie wuchs die Tochter von Prinz Andrew und Sarah Ferguson in der Öffentlichkeit auf und verkehrt in High-Society-Kreisen, wodurch sie exklusive Kontakte genießt.
Heute ist sie zweifache Mutter und Schirmherrin zahlreicher Organisationen. In der Vergangenheit liebäugelte Beatrice aber bekanntlich mit einer Schauspielkarriere. Während ihres Studiums an der St. George's School in Ascot erreichte Beatrice brillierte sie in Schauspiel und Filmwissenschaften.
Die Überraschung war dennoch groß, als sie tatsächlich eine Rolle in einem nicht-dokumentarischen Film ergatterte - was Beatrice zum ersten Familienmitglied auf der Kinoleinwand machte.
Das Jobangebot fiel damals jedoch ziemlich bescheiden aus: Ihr Schauspieldebüt gab die Prinzessin von York 2009 im Alter von 21 Jahren mit einer kleinen Statistenrolle in "The Young Victoria", in der sie keinen Text zu sprechen hatte.
Während der Dreharbeiten im Jahr 2007 berichtete die Daily Mail, dass Beatrice die Arbeit an dem Film "absolut liebte", insbesondere ihr spektakuläres Korsettkostüm.
In dem britischen Historien- und Liebesfilm vom kanadischen Regisseur Jean-Marc Vallée waren Emily Blunt und Rupert Friend in den Hauptrollen zu sehen. Beatrices Mutter "Fergie" beteiligte sich als ausführende Produzentin.
