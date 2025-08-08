Beatrice wird 37: Unter diesen Umständen könnte sie Königin werden

Prinzessin Beatrice hat diese Woche Grund zur Freude: Die Queen-Enkelin zelebriert am 8. August ihren 37. Geburtstag. Die zweifache Mutter ist zwar kein arbeitendes Mitglied der Königfamilie. Dennoch bekleidet sie innerhalb der "Firma" eine wichtige Rolle. Königin Beatrice: Unwahrscheinlich aber möglich Beatrice ist Schirmherrin zahlreicher Organisationen und hilft vor allem Menschen mit Lernproblemen, da bei ihr selbst eine Dyslexie (Lesestörung) diagnostiziert worden ist. Sie ist die ältere der beiden Töchter von Prinz Andrew und Sarah Ferguson und die neunte in der britischen Thronfolge. Dass sie selbst eines Tages den Thron besteigt, ist also sehr unwahrscheinlich. Theoretisch möglich wäre es allerdings - im Falle einer Verkettung mehrerer tragischer Umstände.

Um die Thronfolge nicht zu gefährden, reisen jene ranghohen Mitglieder der Königsfamilie traditionellerweise getrennt in Flugzeugen oder Helikoptern. Der Brauch soll im Falle eines Unfalls oder Absturzes das Überleben eines Thronfolgers sicherstellen. Diese Regelung wurde allerdings zu einer Zeit eingeführt, als Flugreisen weitaus gefährlicher waren als heute, zudem ist bekannt, dass Prinz William gemeinsam mit seiner Familie reist. Was jedoch passieren würde, wenn die Cambridges bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kämen, beantwortete vor einigen Jahren die britische Royal-Expertin und Journalistin Expertin Camilla Tominey, wie Daily Express berichtet.

Aktuell ist nämlich König Charles' ältester Sohn William der erste in der Thronfolge, gefolgt von seinem Sohn George. An fünfter Stelle steht nach Prinzessin Charlotte und Prinz Louis schließlich Prinz Harry, nach ihm kommen Sohn Archie und Tochter Lilibet- dann Prinz Andrew und nach ihm Beatrice. Obwohl Harry 2020 offiziell aus der ersten Reihe der Königsfamilie zurücktrat, um unabhängiger leben zu können, behielt er seinen Platz. Würde die gesamte Familie verunglücken, würde Harry die Krone erben.