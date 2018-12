Unerwartetes Comeback: 90er-Star Blümchen ist zurück

Ende der 1990er Jahre waren die Songs von Jasmin Wagner (38) beziehungsweise Blümchen, wie sich die Sängerin nannte, in aller Ohren. Die Lieder "Herz an Herz", "Boomerang" oder "Nur geträumt" wurden in Diskotheken auf und ab gespielt.

Wagner: "Habe mich weiterentwickelt"

Als 15-Jährige startete die Hamburgerin ihre Karriere. Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten. Blümchen schaffte 1995 den Durchbruch mit ihrem Techno-Song "Herz an Herz". Sie verkaufte über drei Millionen Platten weltweit, wurde mit fünf Goldenen Schallplatten ausgezeichnet. Bis heute gilt Blümchen als die erfolgreichste deutsche Solo-Sängerin der 90er Jahre.

Im November 2000 gab das Management dann das Ende des Blümchen-Projekts bekannt: "Nach fünf aufregenden, spannenden und wunderschönen Jahren ist es an der Zeit, neue Wege zu gehen. Wie jeder andere Mensch auch habe ich mich weiterentwickelt", sagte Jasmin Wagner damals.