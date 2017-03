Unbeliebt bei Fans & Kollegen: Katherine Heigl

Was für ein Desaster: Nach nur zwei Folgen wurde die neue Serie von Katherine Heigl eingestellt. Dabei wurden bereits 13 Folgen mit einem Millionen-Budget abgedreht. Doch Kritiker als auch Zuseher hielten nicht viel von der einfach gestrickten Anwaltserie.

Der TV-Star hatte sich die Rolle einer erfolgreichen Anwältin, die sich in einen Klienten verliebt, selbst auf den Leib geschrieben und ewig nach einem Studio gesucht, das das Projekt realisiert. Doch aller Aufwand war vergebens.

Schon Heigls letzer Versuch im TV scheiterte. "State of Affairs" wurde 2014 nach immerhin einer Staffel eingestellt. Nicht nur Kollegen, auch Fans scheinen an der Schauspielerin nur noch wenig interessiert.

Davor hatte die damals nach Arbeit suchende Schauspielerin bereits vorgeschlagen, wieder zu "Grey's Anatomy" zurückzuehren. Doch Shonda Rimes, der kreative Kopf der Serie, lehnte entschieden ab.

"Wenn dir Leute einmal gezeigt haben, wer sie wirklich sind, dann musst du ihnen auch glauben", so Rimes. 2010 war Heigl nach einer vereinbarten Pause - in der sie einen Film drehte - einfach nicht mehr zurückgekehrt.

Mit der Arztserie wurde die Blondine zum Star. Sie spielte als Izzie Stevens keine einfache Persönlichkeit. Mit der Serienfigur dürfte sich die Blondine durchaus identifizieren können, denn auch Heigl selbst soll, na sagen wir mal, nicht die umgänglichste Person sein.

Einfach gestrickte Hollywood-Filme wie "Beim ersten Mal" oder "27 Dresses" bescherten ihr 2010 noch ein Jahreseinkommen von fast 20 Millionen Dollar. Dann aber kam die Flaute. Vor allem seit "Einmal ist keinmal" (2012), die Adaption des Bestsellers von Janet Evanovich, hat ihre Karriere eine Vollbremsung eingelegt.

Heigl spielt darin nicht nur die Hauptrolle, sie produzierte "Einmal ist keinmal" auch. Kritiker spöttelten nach Rezeption des Films, die 38-Jährige habe sich damit eine Selbstbeweihräucherung bezahlt, die vor Star-Eitelkeit nur so strotze. Kein anderer bekannter Schauspieler wäre in Nebenrollen gecastet worden, um ihr nicht die Show zu stehlen - die grottenschlecht sei.

Danach drehte sie gerade einmal einen Film pro Jahr, fast niemand wollte mit der als zickig geltenden Schauspielerin arbeiten. 2013 war sie in "The Big Wedding" zu sehen. Ein Flop.

Über Hollywood sagt sie: "Das ist wie die High School auf Steroiden." Sie würde viel lieber nach Nashville ziehen, um der Paparazzi-Meute zu entkommen und ihre Country-Musik-Karriere zu forcieren.

Das Statement gab sie im Mai 2010 im Harper`s Bazaar ab - umgezogen ist Heigl bis heute nicht. Stattdessen geht sie gerne mehrmals die Woche perfekt gestylt mit ihrer Mutter essen - vorzugsweise dort, wo sich Paparazzi tummeln.

Apropos Mutter: Sie ist die Managerin ihrer Tochter und gilt als noch größere Zicke als Kathereine Heigl.

In Hollywood ist es nicht üblich, ein schlechtes Wort über einen Film zu verlieren, in dem man selbst mitspielt. Katherine Heigl tat aber gerade das im Zusammenhang mit ihrem größten Hit "Beim ersten Mal". Sie kritisierte, dass Frauen als zänkische Weiber dargestellt werden und Männer als coole Spaßvögel. Der Film sei sexisitsch, so Heigl im Nachhinein.

Einige finden das eine mutige Aussage im Honig-ums-Mauls-schmierenden Hollywood. Ihr Kollege Seth Rogen allerdings konnte die Kritik nicht nachvollziehen, so wie auch Regisseur Judd Apatow. Sie wäre in die Produktion enorm involviert gewesen, "die Hälfte von ihrem Scheiß hat sie improvisiert", so Rogen.

Warum Heigl immer wieder die Hand beißt, die sie füttert, ist fraglich. Sie selbst will die Kritik an ihren öffentlichen Aussagen nicht gelten lassen. Sie sei einfach nur ehrlich, viele könnten damit halt leider nicht umgehen.

Geldgier wird der Tochter aus einer Mormonen-Familie aus Connecticut auch unterstellt. Für die Übernahme einer kleinen Rolle in dem Episodenfilm "Valentinstag" hatte sie drei Millionen Dollar verlangt. Sogar Julia Roberts oder Ashton Kutcher spielten für weniger. Nach der hohen Gagenforderung wurde ihre Rolle kurzerhand an jemand anderen vergeben.

Außerdem würden Katherine und ihre Manager-Mutter einen Sonderwunsch nach dem anderen stellen. Regisseure, die bereits mit ihr gedreht haben, hüten sich davor, wieder mit der Diva zu arbeiten, zitiert fem.com einen Insider.

In der Branche macht sie sich mit ihrer Vorgehensweise nicht gerade beliebt. Statisten von "27 Dresses" durften sie nicht ansprechen und mit unbekannten Schauspieler-Kollegen soll sie sich erst gar nicht abgeben. Diese Aussagen über Heigl veröffentliche Society-Blogger Perez Hilton vor einiger Zeit auf seiner Internetseite.

Katherine war darüber verständlicherweise nicht sehr erfreut. Der Zeitschrift Grazia verriet sie nun, dass sie sehr unter ihrem Diva-Image leiden würde. "Ich finde es schlimm, dass mich Leute hassen, ohne mich zu kennen",so Heigl in einem Interview. Sie habe sich niemals unfreundlich oder unfair verhalten.

"Es mag sein, dass ich eine Zeit lang zu offen war, gesagt habe, was mich ärgert." Mittlerweile behält Heigl vieles lieber für sich. Ganz unterdrücken könne sie ihr Temperament jedoch nicht: "Ich würde immer noch sagen, was mich stört, selbst wenn ich damit anecke", sagte sie der Zeitschrift.

Eigentlich war Heigl von klein auf an das Showbiz gewöhnt. Sie kennt die ungeschriebenen Gesetze in der Branche, die sie immer wieder verletzt.

Durch die Tante wurde Katherine schon als Kleinkind zum Model. Als Teenager folgten erste Filme. Ihre erste Rolle durfte sie in "Zauber eines Sommers" im Jahr 1992 spielen.

1994 war sie an der Seite von Gérard Depardieu in "Daddy Cool" zu sehen und ...

... 1995 bekam sie ihre erste Hauptrolle in "Alarmstufe Rot II". Doch bessere Angebote wollten nicht nachkommen, ...

... es gab nur Jobs in Billigfilmen wie "Chucky und seine Braut" oder Angebote für kleine Rollen in TV-Serien.

Der große Durchbruch

Erst 2005 kam der große Durchbruch mit der Rolle der Ärztin Izzie Stevens in der Hit-Serie "Grey`s Anatomy".

Danach wollten sie die Zuseher auch auf der großen Leinwand sehen. Und Heigl, die sich 2009 aus der Serie schreiben ließ, ...

... weil sie mehr Zeit mit ihrer koreanischen Adoptivtochter verbringen will, drehte eine Romantik-Komödie nach der anderen.

Mehr als 10 Millionen sackte sie nach kurzer Zeit pro Film ein. Doch auch im Bezug auf ihre erfolgreichen Rollen beschwerte sich der Hollywood-Star in Interviews immer wieder.