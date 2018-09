Unangebracht? Foto von Victoria Beckham sorgt für Diskussionen

Eigentlich ein nettes Kompliment. Doch wie so fand die Internet-Gemeinde einen Grund zum Nörgeln.

Die Fashiondesignerin ist auf dem Bild allem Anschein nach oben ohne zu sehen und bedeckt ihre Brüste lediglich mit einem Handtuch bedeckt - was einen Sturm der Entrüstung auslöste. Viele Fans finden es "unangebracht", dass sich die 44-Jährige von ihrem Sohn in einem so intimen Moment fotografieren lässt. "Die Beziehung zwischen dieser Mutter und ihrem Sohn ist seltsam", schreibt ein User. Einige sprechen sogar von "Inzest."

Diskutiert wird aber nicht nur, ob ein Sohn seine Mutter so fotografieren darf. Offenbar sind sich Brooklyns Fans nicht einmal darüber einig, ob Victoria überhaupt "oben ohne" ist. Einige Follower wollen nämlich erkennen, dass die Modemacherin in Wirklichkeit ein Top trägt, weil sie meinen, die Träger eines Oberteil zu erkennen.