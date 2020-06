Udo Jürgens: Von der ROMY in den Big Apple

Diesmal führte den 77-Jährigen jedoch ein Herzensprojekt in die US-Metropole: Donnerstagabend wurde der TV-Zweiteiler "Der Mann mit dem Fagott" im Rahmen der Werkschau " Kino! 2012: Films from Germany" dem amerikanischen Publikum in New York präsentiert. Vergangenen Samstag, bevor Udo Jürgens am Sonntag das Flugzeug nach Amerika bestieg, durfte der gebürtige Kärntner mit den Produzenten des Films – Regina Ziegler und Klaus Graf – eine KURIER ROMY in der Kategorie "Bester Fernsehfilm" entgegennehmen.