Männlicher "Halloween"- und "X-Men"-Star: Diagnose Brustkrebs

In einer ausführlichen und emotionalen Instagram-und Facebook-Videobotschaft spricht der 59-Jährige ganz offen. "Ja, ich habe Brustkrebs. Und ja, das ist extrem selten. Nur etwa ein Prozent aller Brustkrebsfälle betrifft Männer." Am Tag der Videoaufnahme (9. Juni) startete er seine Chemotherapie.

Bei Schauspieler Tyler Mane , bekannt für seine Rollen in Filmen wie "X-Men", "Halloween" und "Troja", ist Brustkrebs diagnostiziert worden. Mit dem Gang an die Öffentlichkeit möchte er darauf aufmerksam machen, dass auch Männer von dieser Erkrankung betroffen sein können.

Der Kanadier, der mit einer Körpergröße von beeindruckenden 2,06 Metern auch als Wrestler erfolgreich war, gestand zunächst, dass ihm seine Diagnose "irgendwie peinlich" war, weshalb er sie zuerst verheimlichen wollte. Doch die Erkenntnis, dass Brustkrebs bei Männern häufig erst in einem fortgeschrittenen Stadium entdeckt wird, brachte ihn dazu, sich einem breiten Publikum zu öffnen.

"Tatsächlich haben alle meine Ärzte es abgetan, und nur weil meine Frau mich dazu gedrängt hat, den Knoten entfernen zu lassen, wurde er frühzeitig erkannt", gibt Mane Einblick in seine Krankheitsgeschichte.

"Lasst uns anfangen, darüber zu sprechen!"

Dieser Eingriff erwies sich als entscheidend. Der Schauspieler will nun darauf aufmerksam machen, wie wichtig es ist, frühzeitig zu reagieren, wenn man Veränderungen an seiner Brust bemerkt. In seinem Posting fordert er: "Also lasst uns anfangen, darüber zu sprechen! Bei einem von 755 Männern wird im Laufe ihres Lebens Brustkrebs diagnostiziert, und wenn er frühzeitig erkannt wird, ist er SEHR gut behandelbar. Es ist Zeit, diesen Weckruf zu hören! Liket, speichert, teilt und kommentiert – lasst uns die Botschaft verbreiten!"