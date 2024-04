TV-Liebling als Superhelden-Hund bei "Masked Singer" enttarnt

Jetzt kann sie auch noch singen: Die beliebte Moderatorin und Multi-Talent Nazan Eckes ist in der Musik-Show "The Masked Singer" enttarnt worden.

"Es macht unfassbar viel Spaß", berichtete sie über die Teilnahme an der ProSieben-Show. Die Bedingungen seien gleichwohl nicht einfach. "In diesem Kostüm sind, glaub' ich, 100 Grad und das riecht wie ein alter Turnschuh. Und teilweise lief mir die Suppe hier so runter."

Am Anfang der Sendung hatte Schlagersängerin Vanessa Mai einen Kurzzeit-Auftritt hingelegt. Die 31-Jährige schlüpfte am Samstagabend aus der Maske "Das Mysterium", die in jeder Folge ein neuer Star trägt und damit einen einmaligen Auftritt hat. Mais Performance unterschied sich allerdings erkennbar von ihren Vorgängern in der Rolle - sie bewegte sich extrem elegant. "Es hat noch niemand so schön im Mysterium-Kostüm getanzt wie du", stellte Moderator Matthias Opdenhövel (53) anerkennend fest. Mai sang den lässigen Country-Song "Texas Hold 'Em" der US-Sängerin Beyoncé (42).

Das Rateteam im Studio war Mai allerdings auf die Schliche gekommen. Moderatorin Palina Rojinski (39) tippte den korrekten Namen - nach einigem Grübeln war sie durch die Indizien auf die richtige Spur geraten. Unter anderem war eine durchgestrichene Wolke zu sehen gewesen - ein Hinweis auf die Schlager-Band Wolkenfrei, mit der Mai einst ihren Durchbruch erlebt hatte.

Bei "The Masked Singer" treten Promis als Sänger auf, verstecken ihre wahre Identität aber hinter großen Kostümen. Nur ihre Stimme und mysteriöse Hinweise lassen erahnen, wer auf der Bühne steht. Im Normalfall werden sie enttarnt, wenn sie zu wenige Stimmen der Zuschauer bekommen - oder am Ende das Finale gewinnen. Momentan läuft die zehnte Staffel.