Die erfolgreiche Schauspielerin und Sängerin Selena Gomez erleidet in einem Instagram-Video einen Heulkrampf und zeigt sich sichtlich mitgenommen. Grund ist die Abschiebungspolitik von Donald Trump , immerhin ließ der US-Präsident am vergangenen Wochenende rund 1.000 Personen verhaften, um sie abzuschieben.

"Ich weiß nicht, was ich tun soll"

"Alle meine Leute werden angegriffen, die Kinder. Ich verstehe das nicht", bringt Gomez im Video unter Tränen hervor und zittert am ganzen Körper. Und weiter: "Es tut mir so leid, ich wünschte, ich könnte etwas tun, aber ich kann nicht. Ich weiß nicht, was ich tun soll."

Dass sich Gomez zu Trumps – ohnehin sehr umstrittener – Abschiebungspolitik äußert, ist nicht überraschend, immerhin setzt sich der Hollywood-Star schon seit Langem für das Thema Migration ein. Unter anderem produzierte sie sie Netflix-Dokuserie "Living Undocumented".