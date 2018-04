Trotz Ehe: Prinz Ernst August von Hannover hat neue Freundin

In München kennengelernt

Sein Umfeld ist nach seiner letzten Freundin, Ex-Callgirl Simona D. (30, Bild unten), durchaus positiv gestimmt was die neue Gefährtin angeht. Die beiden seien sich ähnlich, hätten viel Spaß und eine Beziehung auf Augenhöhe, so Quellen laut der Bunte. Maria ist Portugiesin, die in München in Jet-Set-Kreisen verkehrt und sich durch ihre frühere Heirat in Adelskreisen bewegt.