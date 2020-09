Trotz Corona: "Meredith" Ellen Pompeo zurück am "Grey's Anatomy"-Set

Wie das Branchenmagazin Deadline im März berichtete, waren die Dreharbeiten der letzten vier Folgen für Staffel 16 coronabedingt abgesagt worden. Weitermachen, als wäre nichts gewesen, wolle man nun aber nicht. Krista Vernoff, ausführende Produzentin, gab kürzlich in einem Interview an, dass die Serie die Coronavirus-Pandemie in der kommenden Saison behandeln werde. "Es gibt keine Möglichkeit, eine Arzt-Serie zu machen und nicht die medizinische Geschichte unseres Lebens zu erzählen", sagte sie.