Alles Aus: Trennung bei Trevor Noah und Minka Kelly

Im September wurden die beiden dann auch zum ersten Mal gemeinsam gesichtet. Auf Fotos der Daily Mail half Noah der "Titans"-Schauspielerin beim Entladen ihres Gepäcks, nachdem sie in seiner Wohnung in New York City angekommen war.

Während ihre Beziehung weitgehend unter dem Medienradar lief, sollen sich die 40-Jährige und ihr Freund nun aber getrennt haben. Eine Quelle teilte dem US-Magazin People mit, dass der Moderator und die Schauspielerin ihre Beziehung beendet hätten. Bestätigt wurde dies bisher aber noch nicht.