Trevor Noah hört bei "The Daily Show" auf

Der Comedian Trevor Noah (38) verlässt nach sieben Jahren die US-amerikanische TV-Sendung "The Daily Show". "Nach den sieben Jahren ist meine Zeit um", sagte Noah am Donnerstag (Ortszeit) bei der Aufzeichnung der Nachrichtensatire in New York. "Ich habe es geliebt, der Gastgeber dieser Sendung zu sein." Ein Clip der Ankündigung wurde später über das Twitter-Konto zur "Daily Show" verbreitet.