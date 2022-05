Trennung von Marc Terenzi? Jenny Elvers äußert sich

Erst vor Kurzem wurde bekannt, dass Jenny Elvers und Marc Terenzi ein Liebes-Paar sind. Einem aktuellen Bild-Bericht zufolge soll es bei den beiden aber nach nur vier Monaten Beziehung derzeit mächtig kriseln. Die Schauspielerin und der Musiker, die bereits seit 2016 befreundet waren, bevor es zwischen ihnen funkte, hätten sich getrennt. Während Elvers ihren 50. Geburtstag ohne Terenzi in Deutschland gefeiert hat, habe sich dieser am Ballermann vergnügt, berichtet die deutsche Zeitung.

Alles aus bei Jenny Elvers und Marc Terenzi?

Doch was ist dran an dem Trennungsgerücht? Das Paar scheint die Spekulationen um eine Beziehungskrise zu dementieren. Terenzi gratulierte Elvers jedenfalls recht innig in einer Story auf Instagram. "An die wundervollste Frau", teilte der Ex-Mann von Sarah Connor Elvers auf Englisch anlässlich ihres 50. Geburtstags am 11. Mai mit. "Du bist einzigartig und du bringst mich zum Lachen und das ist alles, was wichtig ist." Dazu teilte er ein Foto, auf dem die beiden sichtlich verliebt und innig zu sehen sind. Der Beitrag wurde von Elvers repostet.