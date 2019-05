Trennung statt Hochzeit: Bitteres Liebes-Aus bei Kendall Jenner

Noch in derselben Nacht postete der Reality-Star in einer Instagram-Story einen Song mit dem Titel "I Don't Love You Anymore" ("Ich liebe dich nicht mehr") und hob dabei folgende Textzeile hervor: "Ich will dich anrufen und reden."

Schon da kamen Gerüchte um eine Liebeskrise auf. Nun bestätigt ein Insider die Trennung.

Ein genauer Trennungsgrund ist nicht bekannt. Doch wie der Insider gegenüber People berichtet, sollen die beiden kein Paar mehr sein. Das letzte Mal hatten sich Jenner und Simmons am 11. März gemeinsam in der Öffentlichkeit blicken lassen. Nun stehe der Auszug aus dem gemeinsamen Zuhause in Los Angeles an, für das Jenner und Simmons laut NBC 25.000 Dollar pro Monat zahlen.

Um sich von ihrem Liebeskummer abzulenken, soll die Halbschwester von Kim Kardashian jetzt vermehrt Zeit mit ihren Freundinnen verbringen. "Sie haben sich getrennt. Die Beziehung ist zu Ende gegangen. Sie verbringt momentan viel Zeit mit ihren Freundinnen und hat ihren Spaß", erzählt ein Insider gegenüber People.