Trennung bei Taylor Swift: Alwyns Neid auf ihre Karriere soll Beziehung zerstört haben

Der britische Schauspieler Alwyn ist im Vergleich zu Superstar Swift weniger bekannt. Ihr Erfolg soll seine Karriere überschattet haben, so ein Insider gegenüber der Daily Mail.

Alwyn soll Schwierigkeiten gehabt haben, seine Schauspielkarriere in Gang zu bringen, das habe einen Keil zwischen ihn und Swift getrieben, vor allem, als die Sängerin kürzlich wieder auf Tour ging. "Der Grund für die Schwierigkeiten in ihrer Beziehung war, dass Taylors Karriere Vorrang vor Joes hatte – was für ein Paar unangenehm sein kann, wenn es nicht ausgewogen ist", behauptet der Insider.

Swift und Alwyn haben die Gerüchte bisher nicht bestätigt.