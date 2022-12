Schon wieder alles aus bei Pete Davidson und Emily Ratajkowski

Lange hielt sie nicht, die vermeintliche Romanze zwischen Kim Kardashians Ex-Freund Pete Davidson und Emily Ratajkowski. Nachdem sich die beiden im November bei einem Basketball-Spiel gezeigt hatten, behaupteten Insider, dass sie einander schon seit einiger Zeit daten würden. Jetzt berichten Quellen aus dem Umfeld des Komikers und des Models, dass ihre Liaison beendet worden sein soll.

Ratajkowski und Davidson sollen kein Paar mehr sein

Ein Insider behauptet gegenüber Page Six, dass Davidoson und Ratajowski getrennte Wege gegangen sein sollen. Anscheinend sind die beiden der Meinung, als Freunde besser dran zu sein. "Ihre Affäre hat sich in die Freundeszone verlagert", so die Quelle des US-Portals. Leiden würde keiner von beiden unter der Trennung. Diese sei "für beide in Ordnung", heißt es.