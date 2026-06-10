Trennung bei Ex-Fußballprofi Mario Basler und Doris Büld

Der ehemalige deutsche Fußballprofi und Bayern-Spieler Mario Basler und Partnerin Doris Büld haben sich nach einem Bericht der Bild-Zeitung getrennt.

Basler und Büld wohnen noch zusammen

"Wir haben uns über die Jahre in unterschiedliche Richtungen entwickelt", zitiert Bild Büld. "Aktuell wohnen wir noch zusammen. Ich versuche, eine Lösung für unsere Wohnsituation zu finden."

2005 wurde bekannt, dass sich Basler nach zehn Jahren von seiner Frau Iris getrennt hat. Das Liebes-Aus sei in Freundschaft abgelaufen, sagte Iris Basler damals der Zeitschrift Bunte zufolge. "Mario und ich haben uns vor drei Wochen hingesetzt und beschlossen, dass unsere Beziehung definitiv keinen Sinn mehr macht. Wir haben weder Streit noch geht es uns schlecht."

Mario Basler erklärte, sie hätten sich immer wieder ausgesprochen und sich als Paar Mühe gegeben. "Aber irgendwann hat Iris gesagt: Mein Leben findet nicht mehr im Fußball statt. Meins aber schon. Ich kann gar nichts anderes außer Fußball." Iris habe dem gemeinsamen Sohn "dieses Nomadenleben nicht mehr zumuten" wollen: "Erst München, dann Kaiserslautern und Katar, jetzt Regensburg...."

In seiner Zeit als Fußballer spielte Basler unter anderem für den FC Bayern München und war von 1994 bis 1998 Mitglied der deutschen Nationalmannschaft.