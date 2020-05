„In Zukunft ein viel bunteres Österreich“

Bisher war das mehr eine Frage der Technik. Handys und Smartphones haben sich ja praktisch in unser Leben eingeschlichen. In Zukunft wird das mehr eine Frage der Sozio-Technik sein. Fix ist: Die Immer-Überall-Erreichbarkeit wird sich nicht revidieren lassen, sie wird sich aber auch nicht verordnen lassen. Was wir brauchen, ist daher ein gemeinsames Verständnis darüber, wie wir damit umgehen wollen. Ist es vielleicht okay, wenn ich am Sonntag meine Mails abarbeite, dafür aber am Montag einmal drei Stunden nicht erreichbar bin?

Selbstkontrolle ...

... muss zum Teil einer Kultur werden. Denn noch einmal: Die Digitalisierung wird weiter voranschreiten: In zehn Jahren erwarten wir ein jährliches Datenvolumen von 35 CetaByte, das sagt uns jetzt nicht viel, aber das ist eine Verdreißigfachung der jährlichen Datenproduktion im Vergleich zu heute. Wir leben damit in einer Welt, die einfach nur mehr digital ist. Den Kindern sagen wir heute: Sie sollen nicht so viel am Computer spielen, und selbst checken wir auch noch während einer Theatervorstellung unsere Mails. Das wird wohl in zehn Jahren weniger werden, weil dann auch die Faszination der neuen Technik nicht mehr so groß sein wird.

Noch regiert vielerorts die Sorge.

Ja, aber da muss man die Menschen auch beruhigen: Wir werden schlauer werden im Umgang mit der neuen Technologie. Wir sind noch in einer ganz frühen Phase dieser Kommunikationstechnologie. Und wir werden vor allem lernen, das Ding einfach auch einmal auszuschalten.

Große Chancen für alle, die die Sozio-Technik lernen. Wie aber wird es denen gehen, etwa den Bildungsschwachen, die diesen Schritt nicht schaffen?

Ich sehe auch für sie Chancen. Von den sieben Milliarden Menschen, die derzeit auf der Welt leben, benutzen 5,2 Milliarden ein Mobiltelefon. Das bedeutet: Es sind nicht nur die Wohlhabenden, die einen Anschluss haben. Und dieser Anschluss wird dazu führen, dass alle mitmachen können und an der Aufwärts-Mobilität teilhaben können. Wer will, kann also an die gleichen Informationen herankommen. Wir haben heute bereits 1,8 Millionen Menschen, die an US-Universitäten mittels digitaler Kurse studieren. Das war noch vor einigen Jahren undenkbar. Wir wissen aus der Sahel-Zone, dass dort Menschen mit dem Handy eine Wunde fotografieren, um dann vom weit entfernt sitzenden Arzt eine Fern-Diagnose zu erhalten. Da ist wirklich einiges im Umbruch, und wir hier haben die Luxus-Angst, dass uns die Mails zu viel werden.

Noch vor wenigen Jahren gab es in einem Lebensmittelladen 4000 Produkte zur Auswahl, heute sind es 50.000. Sie sagen, dass sich diese neue Komplexität auch auf unser Wohlfinden auswirkt. Inwiefern?

Komplexe System erfordern von uns mehr Lebensenergie. Volkskrankheiten wie Burn-Out entstehen nicht nur aufgrund einer beruflichen Überforderung, sondern auch ganz stark durch eine Lebensüberforderung.

Was bedeutet dies für unsere medizinische Betreuung?

Wir müssen in Zukunft mehr daran denken, wie wir gesund bleiben können. Und da tun wir uns heute noch schwer, weil wir ein System geschaffen haben, das als Reparatursystem in sich wunderbar funktioniert, das auf Schadensbegrenzung, aber nicht auf Gesund-Bleiben ausgerichtet ist. Genau das wird es allerdings in Zukunft unbedingt benötigen: Einen besseren Informationstransfer. Mehr Wissen über gesunde Ernährung, auch mehr Körperbewusstsein. Wir brauchen also eine vorausschauende, wissensorientierte medizinische Betreuung. Das hat das gesetzlich verankerte Gesundheitssystem unserer Beobachtung noch nicht verstanden.

Informationen je früher umso besser.

Genau. Deshalb kann man auch über eine neue Architektur der Bildung nachdenken: Wenn wir heute nur noch zehn Prozent Wissen benötigen, um unseren Job zu erledigen, weil das andere Wissen jederzeit abrufbar ist, dann können wir uns natürlich auch fragen, was wir den Kindern künftig beibringen sollen. Müssen sie wirklich jede mathematische Formel und alle geographischen Eckdaten von Usbekistan kennen, oder sollten wir ihnen nicht eher beibringen, wie sie mit sich selbst, mit ihrem Körper, ihrem Talent und ihren Fähigkeiten umgehen? Das heißt nicht, dass wir kein Wissen trainieren sollen, aber es sollte sich verschieben in Richtung Förderung der individuelle Fähigkeiten.

Was müssen Unternehmen in Österreich tun, um auch in Zukunft Erfolg zu haben?