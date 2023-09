Travis Kelce heizt Spekulationen um Beziehung mit Taylor Swift weiter an

In einer neueren Folge gab er nun an, in Zukunft auf Privatsphäre achten zu wollen - und heizte die Spekulationen noch an. "Ich möchte unser beider Leben respektieren", so der Sportler. "Ich genieße das Leben und dieses Wochenende war wirklich toll", sagte Kelce. Derzeit "gehe viel weiter". Swifts Teilnahme an dem Spiel nannte er "mutig". "Ich fand es einfach großartig, wie jeder in der Suite nur Gutes über sie sagte. Freunde und Familie. Jeder schwärmte von ihr und außerdem lief der Tag perfekt für die Chiefs." Er und Swift hätten nach dem Spiel gemeinsam das Stadion verlassen, verriet er.

