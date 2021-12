Traumhochzeit in Österreich: Bilder von Jessica Paszkas Jawort im Schnee

Das "Bachelorette"-Traumpaar Jessica Paszka und Johannes Haller hat geheiratet. Die beiden trauten sich im romantischen Ambiente in Österreich. "Mr. & Mrs. Haller", teilten die beiden Reality-Stars ihren Fans überglücklich auf Instagram mit, die bei der Gelegenheit einen Blick auf den eleganten Bräutigam und das glamouröse Brautkleid von Jessica Paszka werfen konnten.

Jessica Paszka und Johannes Haller haben geheiratet

Aufgrund des Lockdowns in Österreich hatte es bei der Hochzeitplanung im Vorfeld Komplikationen gegeben. Das Paar wollte zwar unbedingt in der Alpenrepublik heiraten, schmiedete aber auch einen "Plan B", um sich eventuell wo anders zu trauen. Umso erfreuter dürften Paszka und Haller darüber sein, dass die Hochzeit wie geplant in ihrem erträumten "Winter Wonder Land", wie sie auf Instagram schreiben, stattfinden konnte.

In Instagram-Storys veröffentlichten Haller und Paszka weitere Fotos und Videos von ihrer Traumhochzeit. So ist in einem Video zu sehen, dass das Brautpaar nach dem Jawort bei der anschließenden Feier zusammen mit seiner kleinen Tochter Hailey-Su auf der Tanzfläche tanzte. Für die Hochzeitsfeierlichkeiten legte Paszka ihre opulente Hochzeitsrobe ab. Gefeiert wurde bis spät in die Nacht in einem sexy Partykleid.