Traum in Rosa: "This Is Us"-Star Mandy Moore hat geheiratet

Vor drei Jahren lernten "This Is Us"-Star Mandy Moore (34) und "Dawes"-Frontmann Taylor Goldsmith (33) einander über Instagram kennen. Im September hielt der Musiker um die Hand der Schauspielerin an. Nun haben sich die beiden im Rahmen einer romantischen Gartenhochzeit getraut.

Gartenhochzeit im Boho-Stil

Wie ein Insider gegenüber E! News berichtet, haben Moore und Goldsmith am 18. November zu einer "intimen Hochzeitszeremonie im Hinterhof von Mandys Haus" geladen, "die am Sonntagabend direkt nach dem Sonnenuntergang begann."